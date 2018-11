Democrats break Senate supermajority in unofficial NCGA results

Gov. Roy Cooper will have some new partners at the negotiating table in 2019: The Republican majority in the state Senate will shrink by six or seven seats, ending the GOP’s veto-proof margin in that chamber.

Republicans need at least 30 votes to override a Cooper veto. The Republican majority will shrink from 35-15 to perhaps 29-21, with Democrats holding enough seats to prevent a unified GOP caucus from overriding the governor’s veto unless Republicans recruit Democratic help.

Results follow.

Winner in bold type; incumbents indicated with *

District 1

D. Cole Phelps (D): 46.7 percent

Bob Steinburg (R): 53.2 percent

District 2

Ginger Garner (D): 35.4 percent

Timothy Harris (L): 2.7 percent

Norman Sanderson (R)*: 61.8 percent

District 3

Erica Smith (D)*: 53.7 percent

Charles Earley (R): 46.2 percent

District 4

Richard Scott (R): 40.2 percent

Jesse Shearin (L): 2.0 percent

Toby Fitch (D)*: 57.7 percent

District 5

Kimberly Robb (R): 44.8 percent

Don Davis (D)*: 55.1 percent

District 6

Harry Brown (R)*: 65.2 percent

Joseph Webb (D): 34.7 percent

District 7

Louis Pate (R )*: 54.3 percent

David Brantley (D): 45.7 percent

District 8

Anthony Mascolo (L): 2.9 percent

Bill Rabon (R)*: 58.6 percent

David Sink (D): 38.4 percent

District 9

Ethan Bickley (L): 3.0 percent

Michael Lee (R)*: 48.45 percent

Harper Peterson (D): 48.49 percent

District 10

Brent Jackson (R)*: 62.5 percent

Vernon Moore (D): 37.5 percent

District 11

Rick Horner (R)*: 56.6 percent

Albert Pacer (D): 43.4 percent

District 12

Jim Burgin (R): 59.5 percent

Jean Sivoli (D): 40.5 percent

District 13

Danny Britt (R)*: 62.8 percent

John Campbell (D): 37.2 percent

District 14

Sandra Andrews (R): 25.9 percent

Dan Blue (D)*: 71.3 percent

Richard Haygood (L): 2.7 percent

District 15

Jay Chaudhuri (D)*: 73.1 percent

Brian Lewis (L): 3.5 percent

Alan Michael (R): 23.3 percent

District 16

Brian Irving (L): 3.4 percent

Wiley Nickel (D): 65.3 percent

Paul Smith (R): 31.3 percent

District 17

Tamara Barringer (R)*: 46.5 percent

Bruce Basson (L): 3.0 percent

Sam Searcy (D): 50.4 percent

District 18

John Alexander (R)*: 47.5 percent

Brad Hessel (L): 2.4 percent

Mack Paul (D): 49.9 percent

District 19

Kirk DeViere (D): 50.2 percent

Wesley Meredith (R)*: 49.7 percent

District 20

Jared Erickson (L): 2.6 percent

Floyd McKissick (D)*: 83.5 percent

Thomas Stark (R): 13.8 percent

District 21

Ben Clark (D)*: 71.0 percent

Timothy Leever (R): 28.9 percent

District 22

Rick Padgett (R): 36.2 percent

Ray Ubinger (L): 2.0 percent

Mike Woodard (D)*: 61.8 percent

District 23

Tom Glendenning (R): 28.8 percent

Valerie Foushee (D)*: 71.1 percent

District 24

Rick Gunn (R)*: 53.9 percent

J.D. Wooten (D): 46.0 percent

District 25

Tom McInnis (R)*: 57.2 percent

Helen Probst Mills (D): 42.7 percent

District 26

William McCaskill (D): 35.1 percent

Jerry Tillman (R )*: 64.9 percent

District 27

Michael Garrett (D): 50.4 percent

Trudy Wade (R)*: 49.6 percent

District 28

Clark Porter (R): 24.8 percent

Gladys Robinson (D)*: 75.1 percent

District 29

Eddie Gallimore (R): 71.7 percent

Cheraton Love (D): 28.2 percent

District 30

Phil Berger (R)*: 62.7 percent

Robert Michael Jordan (L): 3.1 percent

Jennifer Mangrum (D): 34.0 percent

District 31

Joyce Krawiec (R)*: 61.2 percent

John Motsinger (D): 30.8 percent

District 32

Eric Henderson (R): 27.1 percent

Paul Lowe (D)*: 72.9 percent

District 33

Carl Ford (R)*: 68.3 percent

Arin Wilhelm (D): 31.6 percent

District 34

Beniah McMiller (D): 30.1 percent

Victoria Sawyer (R): 69.8 percent

District 35

Todd Johnson (R): 61.6 percent

Caroline Walker (D): 38.3 percent

District 36

Paul Newton (R)*: 56.7 percent

Mark Shelley (D): 43.2 percent

District 37

Stuart Collins (C): 1.9 percent

Jeff Jackson (D)*: 78.4 percent

Nora Trotman (R): 19.7 percent

District 38

Mujtaba Mohammed (D): 81.9 percent

Richard Rivette (R): 18.1 percent

District 39

Dan Bishop (R)*: 53.0 percent

Chad Stachowicz (D): 47.0 percent

District 40

Bobbie Shields (R): 24.5 percent

Joyce Waddell (D)*: 75.5 percent

District 41

Natasha Marcus (D): 56.9 percent

Jeff Tarte (R)*: 43.1 percent

District 42

Andy Well s (R)*: 66.3 percent

Ric Vandett (D): 33.6 percent

District 43

Mitchell Bridges (L): 2.7 percent

Kathy Ha rrington (R)*: 63.4 percent

Altriese Price (D): 33.7 percent

District 44

Ted Alexan der (R): 68.8 percent

David Lattimore (D): 31.1 percent

District 45

Deanna Ballard (R)*: 65.2 percent

Wes Luther (D): 34.8 percent

District 46

Warren Daniel (R)*: 69.9 percent

Arthur Sherwood (D): 30.0 percent

District 47

Ralph Hise (R)*: 62.3 percent

David Wheeler (D): 37.6 percent

District 48

Norman Bossert (D): 43.7 percent

Chuck Edwards (R)*: 56.3 percent

District 49

Mark Crawford (R): 33.9 percent

Lyndon John Smith (L): 2.3 percent

Terry Van Duyn (D)*: 63.6 percent

District 50