House Democrats have big night, ending GOP supermajority

State Democrats accomplished a major goal in Tuesday’s midterm election, breaking the Republican Party’s supermajority in the General Assembly. Unofficial results show the GOP, which has a 75-45 advantage in the 2017 session — three votes more than needed to override a veto by Gov. Roy Cooper with a unified caucus — lost nine seats.

Republicans will enter the 2019 session with a 66-54 majority, pending the outcome of several contests. Most notable among those too close to call is in District 103, where former Gov. Jim Hunt’s daughter Rachel held a lead of fewer than 100 votes early Wednesday. The Democrat is seeking the seat of Republican incumbent Bill Brawley.

Among the noteworthy defeated incumbents is Rep. Nelson Dollar, a Wake County Republican who is the senior House budget writer.

Carolina Journal will provide more reporting and analysis as results are verified.

Winner listed in bold, incumbents indicated by *

District 1

Ronald Wesson (D): 46.9 percent

Ed Goodwin (R): 53.1 percent

District 2

Darryl Moss (D): 44.6 percent

Larry Yarborough* (R): 55.4 percent

District 3

Barbara Lee (D): 42.4 percent

Michael Speciale* (R): 55 percent

T. Lee Horne III (L): 2.7 percent

District 4

Da’Quan Love (D): 34.8 percent

James Dixon* (R): 62.9 percent

Kevin E. Hayes (L): 2.2 percent

District 5

Howard Hunter III* (D): 59.9 percent

Phillip Smith (R): 40.1 percent

District 6

Tess Judge (D): 44.9 percent

Robert Hanig (R): 55.1 percent

District 7

Bobbie Richardson* (D): 42 percent

Lisa Barnes (R): 58 percent

District 8

Kandie Smith (D): 64.5 percent

Brenda Smith (R): 35.5 percent

District 9

Kris Rixon (D): 39.8 percent

Gregory Murphy* (R): 60.2 percent

District 10

Tracy Blackmon (D): 30.6 percent

John Bell* (R): 69.4 percent

District 11

Allison Dahle (D): 69.3 percent

Tyler Brooks (R): 27.3 percent

Travis Groo (L): 3.4 percent

District 12

George Graham* (D): 56.8 percent

Chris Humphrey (R): 43.2 percent

District 13

Patricia McElraft* (R): 72.8 percent

Penelope diMaio (Unaffiliated): 27.2 percent

District 14

Isaiah Johnson (D): 41.1 percent

George Cleveland* (R): 58.9 percent

District 15

Daniel Whitten (D): 33.4 percent

Phillip Shepard* (R): 66.6 percent

District 16

John Johnson (D): 40.5 percent

Carson Smith Jr. (R): 59.5 percent

District 17

Tom Simmons (D): 36.4 percent

Frank Iler* (R): 63.6 percent

District 18

Deb Butler* (D): 62.4 percent

Louis Harmati (R): 34.5 percent

Joseph Sharp (L): 3.1 percent

District 19

Marcia Morgan (D): 46.8 percent

Ted Davis Jr.* (R): 49.4 percent

David Perry (L): 3.8 percent

District 20

Leslie Cohen (D): 47.2 percent

Holly Grange* (R): 52.8 percent

District 21

Raymond Smith Jr. (D): 52.6 percent

Robert Freeman Sr. (R): 47.4 percent

District 22

Martin Denning (D): 43.3 percent

William Brisson* (R): 56.7 percent

District 23

Shelly Willingham* (D): 60.8 percent

Claiborne Holtzman (R): 39.2 percent

District 24

Jean Farmer-Butterfield* (D): 50.8 percent

Ken Fontenot (Unaffiliated): 49.2 percent

District 25

James Gailliard (D): 51.4 percent

John Check (R): 45.2 percent

Nicholas Taylor (L): 3.4 percent

District 26

Linda Bennett (D): 40.1 percent

Donna McDowell White* (R): 59.9 percent

District 27

Michael Wray* (D): 69.3 percent

Raymond Dyer (R): 30.7 percent

District 28

Jimmie Massengill (D): 34.3 percent

Larry Strickland* (R): 63.3 percent

Walter Rabon (L): 2.5 percent

District 29

MaryAnn Black* (D): 88.1 percent

Charles Becker (R): 11.9 percent

District 30

Marcia Morey* (D): 73.8 percent

Barry Burch Sr. (R): 24 percent

Matthew Wagoner (L): 2.1 percent

District 31

Zack Forde-Hawkins (D): 81 percent

Torian Webson (R): 15.9 percent

Erik Raudsep (L): 3.1 percent

District 32

Terry Garrison* (D): 64.1 percent

Robert Shingler (R): 35.9 percent

District 33

Rosa Gill* (D): 78.7 percent

Anne Murtha (R): 21.3 percent

District 34

Grier Martin* (D): 65.5 percent

Catherine Whiteford (R): 32.2 percent

Cap Hayes (L): 2.4 percent

District 35

Terence Everitt (D): 51.1 percent

Chris Malone* (R): 45.6 percent

Michael Nelson (L): 3.4 percent

District 36

Julie Von Haefen (D): 49.3 percent

Nelson Dollar* (R): 47.7 percent

Robyn Pegram (L): 3 percent

District 37

Sydney Batch (D): 49.8 percent

John Adcock* (R): 48 percent

Guy Meilleur (L): 2.2 percent

District 38

Yvonne Lewis Holley* (D): 81.8 percent

Kenneth Bagnal (R): 15.6 percent

Bobby Emory (L): 2.6 percent

District 39

Darren Jackson* (D): 66.2 percent

Rhonda Allen (R): 31.6 percent

Martin Matuszewski (L): 2.2 percent

District 40

Joe John* (D): 51.5 percent

Marilyn Avila (R): 44.8 percent

David Ulmer (L): 3.8 percent

District 41

Gale Adcock* (D): 66.7 percent

Emmanuel Wilder (R): 33.3 percent

District 42

Marvin Lucas Jr.* (D): 76 percent

Ed Williams (R): 21.4 percent

Mark Crowe (L): 2.6 percent

District 43

Elmer Floyd* (D): 74.1 percent

John Czajkowski (R): 25.9 percent

District 44

William Richardson* (D): 56.5 percent

Linda Devore (R): 43.5 percent

District 45

Albeiro Florez (D): 41.5 percent

John Szoka* (R): 58.5 percent

District 46

Barbara Lockamy (D): 36.5 percent

Brenden Jones* (R): 63.5 percent

District 47

Charles Graham* (D): 58.6 percent

Jarrod Lowery (R): 41.4 percent

District 48

Garland Pierce* (D): 63.1 percent

Russell Walker (R): 36.9 percent

District 49

Cynthia Ball* (D): 66.3 percent

David Robertson (R): 31.1 percent

Jonathan Horst (L): 2.6 percent

District 50

Graig R. Meyer* (D): 62 percent

Kenneth Rothrock (R): 38 percent

District 51

Lisa Mathis (D): 47.1 percent

John Sauls* (R): 52.9 percent

District 52

Lowell Simon (D): 37.2 percent

Jamie Boles* (R): 62.8 percent

District 53

Richard Chapman (D): 37.8 percent

David Lewis* (R): 62.2 percent

District 54

Robert Reives* (D): 63.2 percent

Jay Stobbs (R): 36.8 percent

District 55

Franklin Deese (D): 34.6 percent

Mark Brody* (R): 65.6 percent

District 56

Verla Insko* (D): 86.1 percent

Marcus Cooke (R): 11.4 percent

Matthew Clements (L): 2.5 percent

District 57

Ashton Clemmons (D): 67.5 percent

Troy Lawson (R): 32.5 percent

District 58

Amos Quick* (D): 76.8 percent

Peter Boykin (R): 23.2 percent

District 59

Steven Buccini (D): 43.3 percent

Jon Hardister* (R): 56.7 percent

District 60

Cecil Brockman* (D): 69.0 percent

Kurt Collins (R): 31.0 percent

District 61

Mary Harrison* (D): 73.20 percent

Alissa Batts (R): 26.80 percent

District 62

Martha Shafer (D): 42.6

John Faircloth* (R): 57.4 percent

District 63

Erica McAdoo (D): 49.5 percent

Stephen M. Ross* (R): 50.5 percent

District 64

Cathy Von Hassel-Davies (D): 42.0 percent

Dennis Riddell* (R): 58.0 percent

District 65

Michael Lee (D): 34.8 percent

Jerry Carter (R): 57.4 percent

Houston Barrow (L): 7.8 percent

District 66

Ken Goodman* (D): 50.9 percent

Joey Davis (R): 47.0 percent

Justin Miller (Green): 2.1 percent

District 67

Karen Webster (D): 24.1 percent

Clayton Sasser (R): 72.5 percent

Michael Finn (L): 3.4 percent

District 68

Richard Foulke (D): 41.3 percent

D. Craig Horn* (R): 58.7 percent

District 69

Jennifer Benson (D): 39.6 percent

Dean Arp* (R): 60.4 percent

District 70

Mary Rulli (D): 23.1 percent

Pat Hurley* (R): 76.9 percent

District 71

Evelyn Terry* (D): 72.7 percent

Scott Arnold (R): 27.3 percent

District 72

Derwin Montgomery* (D): 79.2 percent

Reginald Reid (R): 20.8 percent

District 73

William Stinson (D): 35.7 percent

Lee Zachary* (R): 64.3 percent

District 74

Terri Legrand (D): 45.4 percent

Debra Conrad* (R): 54.6 percent

District 75

Dan Besse (D): 47.0 percent

Donny C. Lambeth* (R): 53.0 percent

District 76

Joseph Fowler III (D): 38.7 percent

Harry Warren* (R): 61.3 percent

District 77

Bonnie Clark (D): 26.5 percent

Julia Howard* (R): 73.5 percent

District 78

James Meredith Jr. (D): 21.1 percent

Allen McNeill* (R): 78.9 percent

District 79

Jerry Langley (D): 39.4 percent

Keith Kidwell (R): 60.6 percent

District 80

Wendy Sellars (D): 24.7 percent

Steven Jarvis (R): 75.3 percent

District 81

Edwin Phillips Jr. (D): 28.0 percent

Larry Potts* (R): 72.0 percent

District 82

Aimy Steele (D): 47.1 percent

Linda Johnson* (R): 52.9 percent

District 83

Gail Young (D): 47.00 percent

Larry G. Pittman* (R): 53.0 percent

District 84

Allen Edwards (D): 31.0 percent

Rena W. Turner* (R): 69.0 percent

District 85

Howard Larsen (D): 25.0 percent

Josh Dobson* (R): 75.0 percent

District 86

Timothy Barnsback (D): 35.5 percent

Hugh Blackwell* (R): 64.5 percent

District 87

Amanda Bregel (D): 27.3 percent

Destin Hall* (R): 72.7 percent

District 88

Mary Belk* (D): 75.6 percent

Ty Turner (R): 24.4 percent

District 89

Greg Cranford (D): 27.7 percent

Mitchell Setzer* (R): 72.3 percent

District 90

John Worth Wiles (D): 26.6 percent

Sarah Stevens* (R): 68.4 percent

Allen Poindexter (C): 5.0 percent

District 91

Michael Booth (D): 24.6 percent

Kyle Hall* (R): 73.3 percent

Steven Brenneis (L): 2.1 percent

District 92

Chaz Beasley* (D): 71.2 percent

Deborah Ware (R): 28.8 percent

District 93

Ray Russell (D): 52.0 percent

Jonathan Jordan (R)*: 48.0 percent

District 94

Dianne Little (D): 27.3 percent

Jeffrey Elmore* (R): 72.7 percent

District 95

Carla Fassbender (D): 35.7 percent

John Fraley* (R): 64.3 percent

District 96

Kimberly Bost (D): 39.2 percent

Jay Adams* (R): 60.8 percent

District 97

Natalie Robertson (D): 29.5 percent

Jason Saine* (R): 70.5 percent

District 98

Christy Clark (D): 50.4 percent

John Bradford* (R): 49.6 percent

District 99

Nasif Majeed (D): 82.3 percent

Joshua Niday (R): 17.7 percent

District 100

John Autry* (D): 70.8 percent

Nancy Campbell (R): 29.2 percent

District 101

Carolyn Logan (D): 78.7 percent

Steve Mauney (R): 21.3 percent

District 102

Becky Carney* (D): 83.3 percent

Tyler Norris (R): 16.7 percent

District 103 (too close to call)

Rachel Hunt (D): 50.1 percent

William Brawley* (R): 49.9 percent

District 104

Brandon Lofton (D): 51.6 percent

Andy Dulin* (R): 48.4 percent

District 105

Wesley Harris (D): 52.2 percent

Scott Stone* (R): 47.8 percent

District 106

Carla Cunningham* (D): 80.5 percent

Geovani Sherow (R): 19.5 percent

District 107

Kelly Alexander Jr.* (D): 100 percent

District 108

Robert Kellogg (D): 40.2 percent

John Torbett* (R): 59.7 percent

District 109

Susan Maxon (D): 40.8 percent

Dana Bumgardner* (R): 59.1 percent

District 110

Christy Mccleary (D): 32.2 percent

Kelly Hastings* (R): 67.8 percent

District 111

David Brinkley (D): 34.6 percent

Timothy K. Moore* (R): 65.4 percent

District 112

Gregory Gallagher (D): 29.7 percent

David Rogers* (R): 70.9 percent

District 113

Samuel Edney (D): 42.4 percent

Cody Henson* (R): 57.6 percent

District 114

Susan Fisher* (D): 82.2 percent

Kris Lindstam (R): 17.8 percent

District 115

John Ager* (D): 58.2 percent

Amy Evans (R): 41.8 percent

District 116

Brian Turner* (D): 54.9 percent

Marilyn Brown (R): 45.1 percent

District 117

Gayle Kemp (D): 39.9 percent

Charles McGrady* (R): 60.1 percent

District 118

Rhonda Schandevel (D): 42.7 percent

Michele Presnell* (R): 57.3 percent

District 119

Joe Sam Queen (D): 52.3 percent

Mike Clampitt* (R): 47.7 percent

District 120